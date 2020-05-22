2020 Golf modellerinin teslimatları durduruldu

Üretim süreci Almanya'da devem eden yeni Volkswagen 2020 Golf için ortaya çıkan yazılım hatası, teslimatları da erteledi.

Geçtiğimiz yılın ekim ayı içerisinde küresel tanıtım etkinliği gerçekleştirilen 2020 Volkswagen Golf modellerinin üretimi şu anda Almanya'da devam ediyor.

İlk adımın ardından süreç içerisinde farklı performans versiyonlarıyla gündeme gelen ve sekizinci jenerasyonu üretilen yeni Golf modelleri, şu anda farklı bir sorunla karşı karşıya kaldı.

YAZILIM HATASI NEDENİYLE TESLİMATLAR DURDU

Bazı otomobillerde keşfedilen bir yazılım sorunu nedeniyle, Volkswagen bir sonraki duyuruya kadar teslimatları durdurma kararı aldı.

Üretim süreci başlamasının üzerinden uzun bir zaman geçen Volkswagen 2020 Golf’ün, ortaya çıkan bu hatadan kaç örneğinin etkilendiği şimdilik bilinmiyor.

Sorunu nasıl düzelteceğine karar verme aşamasında olan Volkswagen, görünüşe göre önümüzdeki birkaç gün içinde resmi bir açıklama yapacak.

Senaryolar arasında bir yazılım güncellemesinin 15-21 Haziran arasında sunulması şimdilik ön planda çıkıyor.

Üretimi Almanya’da devam eden otomobille ilgili yaşanan bu gelişmenin takvimi ne kadar etkileyeceği de merak konusu.