2025 model Opel Mokka Türkiye'de satışa çıktı

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Alman otomobil devi Opel'in yenilenen B-SUV modeli Mokka, Türkiye'de satışa sunuldu.

1.2 litrelik turbo benzinli motor ve otomatik şanzıman ile gelen Yeni Mokka, iki farklı donanım seviyesiyle tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

OPEL MOKKA FİYAT LİSTESİ

2025 Opel Mokka, şu an için sadece benzinli motor seçeneğiyle Türkiye'de. İşte fiyat listesi:

1.2L 130 HP Benzinli - Edition: 1 milyon 604 bin 900 TL

1.2L 130 HP Benzinli - GS: 1 milyon 753 bin 900 TL

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT VERSİYONLAR DA GELECEK

Yeni Mokka'nın elektrikli ve hibrit motor seçenekleri de bulunuyor. Bu versiyonların ilerleyen dönemde Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor.

Makyajlı Opel Mokka, şık tasarımı, gelişmiş teknolojileri ve ekonomik motoruyla B-SUV segmentinde iddialı bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Elektrikli ve hibrit versiyonların da Türkiye'ye gelmesiyle Yeni Mokka'nın daha da fazla ilgi görmesi bekleniyor.