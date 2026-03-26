Chery ve Jaguar Land Rover'dan ortak hamle: Efsane Freelander geri dönüyor

Otomotiv dünyasının efsanevi isimlerinden Freelander, Chery ve Jaguar Land Rover (JLR) ortaklığıyla yepyeni bir marka olarak sektöre geri dönüyor.

Çinli üretici Chery, elektrik destekli crossover modellerden oluşacak bu yeni markanın ilk aracını 31 Mart tarihinde resmi olarak tanıtacağını duyurdu.

ÖZGÜN TASARIM VE HİBRİT MOTOR

Yeni modeller Chery’nin mevcut SUV platformlarını kullansa da tasarım tarafında JLR dokunuşuyla çok daha premium ve özgün bir karaktere sahip olacak.

Tanıtılacak ilk modelin, güçlü arazi detaylarını sportif coupe-SUV silüetiyle harmanlayan şarj edilebilir hibrit bir araç olması bekleniyor.

İLK DURAK ÇİN PAZARI

İlk etapta sadece Çin pazarında satışa sunulacak olan yeni Freelander modellerinin, ilerleyen dönemde küresel pazarlara açılma potansiyeli de bulunuyor.

Çin'de üretimi sonlanacak olan Discovery Sport ve Range Rover Evoque'un yerini alacak bu araçlar, Chery tarafından işletilecek özel bir bayi ağı üzerinden satılacak.

İlk kez 1997 yılında tanıtılan Freelander, monokok gövde yapısıyla kompakt premium SUV segmentinin öncülerinden biri olarak otomotiv tarihine geçmişti.

İki nesil boyunca yollarda kalan efsanevi model, 2015 yılında yerini Discovery Sport modeline bırakarak üretime veda etmişti.