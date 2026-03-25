Elektrikli Renault Scenic ve Rafale İspanya'da üretilecek

Bugüne kadar elektrikli araç üretimini ağırlıklı olarak Fransa'da gerçekleştiren Renault, devrim niteliğinde stratejik bir değişikliğe gidiyor.

Şirket, İspanya'daki Palencia fabrikasında iki tamamen elektrikli ve bir menzil uzatıcı olmak üzere üç yeni model geliştirmeyi planlıyor.

Renault Grubu İspanya Başkanı Josep Maria Recasens tarafından duyurulan bu üretim planının hayata geçmesi, sendikalarla yapılacak nihai anlaşmalara bağlı.

İspanya'da üretilecek araçlar arasında Rafale'nin elektrikli halefi, ikinci nesil Scenic E-Tech ve Scénic'in menzil uzatıcı versiyonu yer alıyor.

YENİ NESİL PLATFORM

Bu yeni binek otomobiller, markanın 800 voltluk mimariye sahip yenilikçi RGEV Medium 2.0 platformu üzerinde 2028 yılından itibaren inşa edilecek.

Son derece esnek olan bu platform sayesinde araçların sadece 10 dakikada ultra hızlı şarj düzeyine ulaşması hedefleniyor.

Tamamen elektrikli versiyonların standart koşullarda 750 kilometreye kadar menzil sunması bekleniyor.

Ayrıca menzil uzatıcı güç aktarma sistemine sahip özel Scenic modelinin toplamda 1.400 kilometreye kadar yol yapabileceği ifade ediliyor.

ŞİRKET İÇİNDE BÜYÜK YENİDEN YAPILANMA YAŞANACAK

Üretim takvimi planlandığı gibi işlerse, henüz 2024 yılında tanıtılan mevcut Scenic modeli sadece dört yıl içinde yerini tamamen yeni bir nesle bırakmış olacak.

Slovenya'da üretilecek olan yeni Twingo E-Tech modeli de eklendiğinde, markanın elektrikli araçlarını sadece Fransa'da üretme geleneği resmen sona eriyor.

Geçtiğimiz yıl CEO'luk görevini devralan François Provost, markanın stratejik yönünü yeniden şekillendirerek köklü değişikliklere imza atmaya devam ediyor.

Provost'un yeni planları arasında, ayrı bir şirket haline getirilen elektrikli araç bölümü Ampere'i ve Mobilize'nin kalan faaliyetlerini tekrar ana gruba entegre etmek yer alıyor.