2025 Tesla Model Y test sırasında görüntülendi

Haber Merkezi

Tesla, Model Y kompakt SUV modelini güncellemeye hazırlanıyor. Casus fotoğrafçılar, Avrupa'da test edilen kamuflajlı bir Model Y prototipini görüntülemeyi başardı.

Yeni Model Y, tasarım ve donanım alanlarında bazı değişikliklerle gelecek.

YENİ ÖN TASARIM

Yeni Model Y, Model 3'te de kullanılan yeni far tasarımını benimseyecek. Daha keskin hatlara sahip farlar, Model Y'ye daha modern bir görünüm kazandıracak. Stop lambalarının da inceltilerek daha şık bir hale getirilmesi bekleniyor.

Tesla, Model Y'nin kabinindeki gürültü seviyesini azaltmak için yeni önlemler almış gibi görünüyor.

Kapılarda ve zeminlerde daha fazla ses yalıtım malzemesi kullanılması, kabin içi sessizliği artıracak.

İÇ MEKAN VE TEKNOLOJİ

Model Y'nin iç mekanında da bazı değişiklikler bekleniyor. Model 3'te olduğu gibi, daha kaliteli malzemeler ve arka koltuk yolcuları için 8 inçlik bir ekran kullanılabilir.

ÇIKIŞ TARİHİ

Yenilenen Model Y'nin, 2025 yılının bahar aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.