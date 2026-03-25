Yeni Opel Astra, nisan ayında Türkiye'de satışa çıkacak

Sınıfının en popüler modellerinden biri olan Opel Astra, baştan aşağı yenilenen modern versiyonuyla otomobil tutkunlarının karşısına çıkıyor.

Dünya prömiyeri Brüksel Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirilen efsanevi C hatchback modeli, nisan ayından itibaren ülkemizde resmi olarak satışa sunulacak.

TASARIM DETAYLARI

Rüsselsheim’da geliştirilip üretilen yeni Astra, keskinleşen gövde hatları ve markanın karakteristik Opel Vizor tasarımıyla fark yaratıyor.

Araçta ilk kez kullanılan aydınlatmalı Opel Şimşek logosundan farlara uzanan ışık şeritleri, yeni jantlar ve opsiyonel siyah tavan seçeneğiyle birleşerek oldukça sportif bir görünüm sunuyor.

YÜKSEK PERFORMANSLI DİZEL MOTOR

Türkiye pazarına 1.5 litrelik verimli dizel motor seçeneğiyle giriş yapacak olan araç, 130 beygir güç üretecek.

Modelin 0'dan 100 kilometre hıza ulaşması sadece 10,6 saniye sürerken, aracın çıkabildiği maksimum hız saatte 209 kilometre olarak açıklandı.

Yeni nesil motor, sunduğu güçlü performansın yanı sıra ekonomik yapısıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

WLTP standartlarına göre 100 kilometrede yalnızca 5,0 ile 5,3 litre arası yakıt tüketen model, verimlilik ve gücü mükemmel bir dengede buluşturuyor.