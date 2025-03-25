2025'in en güvenilir otomobil markaları belli oldu

Haber Merkezi

Otomobil satın alırken tüketicilerin öncelikleri bellidir; güvenilirlik, az sorun çıkarma, güvenlik özellikleri ve dayanıklılık.

ABD'de yapılan bu araştırma, 3 yıllık sahiplik süresince 100 araç başına düşen sorun sayısını temel alarak en güvenilir markaları sıraladı.

Ancak, bu sıralama Türkiye'deki kullanıcıların deneyimleriyle büyük farklılıklar gösteriyor.

ZİRVEDE LEXUS VAR

J.D. Power verileri kullanılarak hazırlanan bu listede, Lexus 140 sorun ile zirvede yer alırken Buick 143, Mazda ise 161 sorunla onu takip etti.

Türkiye'de de güvenilirliğiyle bilinen Toyota, 162 sorunla dördüncü sıraya yerleşti. Ancak listede, Türkiye'de pek yaygın olmayan markaların ağırlıkta olması dikkat çekiyor.

Türkiye'de "sağlamlık" ve "güvenilirlik" denince akla ilk gelen markalardan Volvo'nun 242 sorunla 23. sırada yer alması dikkat çekti.

Hemen arkasında ise 243 sorunla Mercedes-Benz bulunuyor. Bu iki markanın, Hyundai, Nissan, Tesla, Ford ve Kia gibi markaların gerisinde kalması, otomobil dünyasında algıların ne kadar değişken olabileceğini gösteriyor.