2026 Dacia Spring'in muhtemel tasarımı ortaya çıktı

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Piyasadaki en erişilebilir elektrikli araçlardan biri olarak öne çıkan mevcut Dacia Spring, önümüzdeki yıllarda önemli bir dönüşüm geçirecek.

Renault Grubu'ndan gelen açıklamalara göre, Dacia'nın A segmentindeki bu popüler modelinin yeni nesli, 2026 ve 2027 yılları arasında tanıtılacak ve Renault Twingo ile aynı platformu paylaşacak.

Bu beklentiler ışığında hazırlanan dijital tasarım yorumu (render), ortaya çıkan ilk ipuçlarına ve Dacia tarafından yayınlanan teaser görsellerine dayanıyor.

YENİ PLATFORM VE BOYUTLAR

İDacia'nın yeni A segmenti elektrikli modelinin, Renault 5 E-Tech ve yeni Twingo'da da kullanılan AmpR Small platformuna dayanması bekleniyor.

Bu platform, kompakt oranlar sunarken, aracın uzunluğunun Twingo'ya benzer şekilde 3.70 metre civarında olacağını düşündürüyor.

Yeni modelin tasarımı ise Dacia'nın güncel tasarım dilini yansıtacak şekilde daha köşeli ve sağlam bir görünüme sahip olabilir.

Hazırlanan render çalışmasında, Duster ve Bigster modellerinde gördüğümüz ince ön ızgara, Y şeklindeki LED farlar, yan taraftaki plastik korumalar ve yüksek omuz çizgisi gibi Dacia'ya özgü tasarım unsurları yer alıyor.

ÜRETİM AVRUPA'YA TAŞINIYOR

Fransız L'Argus dergisinin haberine göre önemli bir değişiklik de üretim lokasyonunda yaşanacak.

Mevcut Dacia Spring Çin'de üretilirken, yeni nesil modelin Avrupa'daki bir fabrikada üretilmesi planlanıyor.

Bu strateji değişikliği, lojistik maliyetlerini düşürmeye ve Avrupa pazarına daha hızlı yanıt vermeye olanak tanıyabilir. Aynı zamanda Avrupa'daki üretim standartlarına uyumu da kolaylaştıracaktır.

MOTOR VE MENZİL BEKLENTİLERİ

Güç ünitesi tarafında, yeni Dacia Spring'in mekanik olarak Twingo ile çok yakın olması bekleniyor. Ancak Dacia'nın temel felsefesi olan uygun fiyatlılığı korumak adına bazı farklılıklar olması muhtemel.

Hedeflenen başlangıç fiyatının 18 bin euronun altında olması, Fransız kardeşi Twingo'dan yaklaşık 2 bin euro daha uygun olacağı anlamına geliyor.

Maliyetleri düşük tutmak için ADAS (gelişmiş sürücü destek sistemleri) donanımının azaltılması ve Twingo'dan biraz daha düşük kapasiteli bir batarya kullanılması gündeme gelebilir.