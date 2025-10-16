2026 model Alfa Romeo Tonale tanıtıldı: İşte özellikleri

İtalyan otomobil devi Alfa Romeo, Türkiye'de de sevilen C-SUV modeli Tonale'yi yeniledi.

Yapılan makyaj çalışması ile daha modern bir görünüme kavuşan otomobil, kaput altında da dikkat çeken motor çeşitliliği sunuyor.

YENİ TASARIM DETAYLARI VE SİYAH LOGO

Makyajlı Alfa Romeo Tonale, markanın ikonik tasarım dilini korurken, daha belirgin bir ön ızgara ve yeni havalandırma delikleriyle daha şık bir görünüme kavuşmuş durumda.

Aracın ön ve arka kısmında artık siyah renkli logoların kullanılacak olması da dikkat çeken bir diğer detay.

İç mekanda ise 12.3 inçlik dijital gösterge ekranı ve 10.25 inçlik "Alfa Connect" bilgi-eğlence ekranı bulunuyor.

Havalandırmalı, ısıtmalı ve soğutmalı koltuklar ile güncellenmiş ambiyans aydınlatma da konforu artırıyor.

DİZEL, HAFİF HİBRİT VE FİŞLİ HİBRİT SEÇENEKLERİ

2026 Alfa Romeo Tonale, kaput altında her ihtiyaca yönelik bir motor seçeneği sunacak. 1.6 litrelik turbo dizel motor 130 beygir, 1.5 litrelik benzinli hafif hibrit ünite ise 175 beygir güç üretecek.

Serinin zirvesinde ise 1.3 litrelik benzinli motorla çalışan ve toplamda 270 beygir güç üreten fişli hibrit versiyon yer alacak.

Bu versiyon, aynı zamanda ailenin 4 çeker çekiş sistemine sahip tek seçeneği olacak.

FİYATI HENÜZ AÇIKLANMADI

Alfa Romeo, 2026 model Tonale'in fiyatını ve çıkış tarihini henüz resmi olarak açıklamadı.

Ancak otomobilin 2025 model versiyonunun Türkiye'de 3.1 milyon TL'nin üzerinde bir başlangıç fiyatına sahip olduğunu belirtelim.