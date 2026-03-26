Elektrikli Volkswagen Polo resmi tanıtımından önce ortaya çıktı

Otomobil dünyasının büyük bir merakla beklediği elektrikli Volkswagen ID. Polo, 29 Nisan 2026'daki resmi tanıtımından bir ay önce kamuflajsız olarak görüntülendi.

Sosyal medyaya düşen fotoğraflar, aracın hem standart hem de GTI versiyonlarının ön tasarımını tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor.

TASARIM DETAYLARI

Yeni model, 2023 yılında tanıtılan ID. 2all konseptine büyük ölçüde sadık kalarak boydan boya uzanan LED far şeridi ve aydınlatmalı logosuyla dikkat çekiyor.

Kompakt yapısına rağmen 435 litrelik devasa bir bagaj hacmi sunan araç, bu pratik özelliğiyle daha büyük olan Golf modelini bile geride bırakmayı başarıyor.

FİZİKSEL TUŞLAR GERİ DÖNÜYOR

Alman otomotiv devi, önceki elektrikli modellerinde sıkça eleştirilen dokunmatik kontroller yerine iç mekanda yeniden pratik fiziksel tuşlara yer veriyor.

Teknolojik donanım tarafında ise 10.25 inçlik bilgi ekranı ve 12.9 inçlik devasa bir multimedya paneli kullanıcılara üst düzey bir deneyim sunuyor.

MOTOR, BATARYA VE MENZİL

Önden çekişli MEB+ platformu üzerine inşa edilen yeni nesil araç, 116 beygirden 226 beygire kadar uzanan dört farklı motor seçeneğiyle yollara çıkacak.

Kullanıcılar, 37 kWh ve 52 kWh kapasiteli iki farklı batarya seçeneği arasından tercih yapabilecek ve tam dolu şarjla 450 kilometreye varan menzil elde edebilecek.

İspanya'daki Martorell fabrikasında banttan inecek olan Volkswagen ID. Polo'nun, Avrupa pazarında teşvikler hariç 25 bin euronun altında bir başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor.

Bu iddialı ve uygun fiyatlandırma stratejisiyle yeni model, pazardaki en büyük rakibi Renault 5'i ciddi şekilde zorlayabilir.