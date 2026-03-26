Sony ve Honda, merakla beklenen ortak otomobil projesini iptal etti

Japon teknoloji ve otomotiv devleri Sony ile Honda'nın lüks elektrikli araç üretmek için kurduğu ortak girişim, sürpriz bir kararla sonlandırıldı.

Üretime neredeyse hazır olan Afeela 1 sedan ve gelecekte planlanan yeni elektrikli SUV modelinin piyasaya çıkış süreci tamamen durduruldu.

İPTAL KARARININ ARKASINDAKİ NEDENLER

Sony Honda Mobility şirketi, geliştirme planlarının iptal edilmesinde elektrikli araç pazarındaki dalgalanmaların doğrudan etkili olduğunu belirtti.

Ayrıca Honda'nın kendi özel mimarisi üzerine inşa edeceği yeni EV ailesini iptal etmesi, Afeela'nın teknolojik altyapı desteğini kaybetmesine yol açtı.

90 BİN DOLARLIK TEKNOLOJİ ÜSSÜ RAFA KALKTI

ABD'nin Ohio eyaletinde üretilmesi planlanan Afeela 1, 90 bin doları aşan yüksek fiyatı ve mütevazı teknik özellikleriyle pazarda rekabet endişesi yaratıyordu.

Eller serbest otonom sürüş vadeden bu yenilikçi araç; 18 kamera, 1 LiDAR, 9 radar ve 12 ultrasonik sensörden oluşan devasa bir donanım paketiyle geliştiriliyordu.

RAKİPLER PAZARDA HIZ KESMİYOR

Sony ve Honda projeyi sonlandırırken, sektördeki diğer küresel markalar yeni modelleriyle pazardaki yatırımlarını sürdürmeye devam ediyor.

Rivian yeni R2 modelini tanıtırken, BMW, Volvo ve Polestar gibi markalar da yeni nesil elektrikli araçlarıyla rekabetteki yerlerini sağlamlaştırıyor.