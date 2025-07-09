2026 model Aston Martin Vantage S tanıtıldı: İşte özellikleri

İngiltere merkezli lüks spor otomobil üreticisi Aston Martin, Vantage modelinin daha yüksek performanslı yeni versiyonu olan 2026 Vantage S'yi resmi olarak duyurdu.

Gerçek bir performans canavarı olarak nitelendirilen otomobil, hem tasarımı hem de kaputunun altındaki güçle dikkat çekiyor.

671 BEYGİRLİK ÇİFT TURBOLU V8 CANAVARI

Yeni Aston Martin Vantage S, gücünü 671 beygir güç ve 790 Nm tork üreten çift turbolu V8 motordan alıyor.

Bu güç sayesinde araç, 0'dan 100 km/s hıza sadece 3,3 saniyede ulaşırken, maksimum 325 km/s hıza çıkabiliyor.

MODERN KOKPİT VE AGRESİF TASARIM

Markanın imza tasarım dilini koruyan otomobil, gövdeye gömülü kapı kolları ve ince şerit LED stopları gibi detaylara sahipken, iç mekanda ise dijital göstergeler ve kavisli bir multimedya ekranı bulunuyor.

Aston Martin, ön sipariş sürecinin başladığını ve ilk teslimatların yılın üçüncü çeyreğinde yapılmasının beklendiğini belirtti. Otomobilin fiyatı hakkında resmi bir açıklama yok.