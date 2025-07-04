2026 model Porsche 911 4S tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Alman premium otomobil devi Porsche, efsanevi modeli 911'in 2026 model yılı için hazırlanan yeni 4S varyantlarını düzenlediği bir etkinlikle duyurdu.

Carrera 4S, Carrera 4S Cabriolet ve Targa 4S olarak adlandırılan bu yeni modeller, standart versiyonlardan en temel olarak dört tekerlekten çekiş teknolojisiyle ayrılıyor.

473 BEYGİRLİK ÇİFT TURBO MOTOR

Yeni Porsche 911 4S versiyonlarının tamamı, 473 beygir gücü ve 530 Nm tork üreten 3.0 litrelik çift turbolu motordan güç alacak.

Bu güçlü motor, sadece 8 ileri vitesli ve çift kavramalı otomatik şanzıman (PDK) ile kombine ediliyor. Performansı daha da ileri taşımak için standart 911'e göre daha büyük frenler ve standart olarak sunulan sportif egzoz sistemi de donanıma eklenmiş durumda.

TASARIMDA BÜYÜK DEĞİŞİKLİK YOK

Porsche, yeni 4S varyantlarının iç tasarımında büyük bir değişikliğe gitmemiş. 2026 model Porsche 911'in modern kabini bu versiyonlarda da korunuyor.

Tam dijital gösterge ekranı ve orta konsoldaki bilgi-eğlence ekranı standart olarak sunulurken, daha sportif bir direksiyon simidi opsiyonel olarak satın alınabilecek.

DUDAK UÇUKLATAN FİYATLAR

Porsche, yeni otomobillerinin ABD için ön sipariş fiyatlarını da açıkladı. Yapılan açıklamaya göre en uygun fiyatlı versiyon olan Carrera 4S, 156 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Üstü açılabilen Carrera 4S Cabriolet için 170 bin dolar, ikonik tasarımlı Targa 4S için ise 171 bin dolarlık başlangıç fiyatı belirlendi.

Ancak şirket, bu fiyatların ön sipariş için olduğunu ve teslimat zamanı geldiğinde değişiklik gösterebileceği konusunda bir uyarıda bulundu.