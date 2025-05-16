2026 model Toyota C-HR ABD'de tanıtıldı

Haber Merkezi

Japon otomobil devi Toyota, ABD pazarında uzun bir aradan sonra yenilenen C-HR modelini görücüye çıkardı ve bu sefer araç sadece tam elektrikli bir motor seçeneğiyle geliyor.

Türkiye'de de çok sevilen crossover modelin bu yeni elektrikli versiyonu, hem dış hem de iç tasarımında dikkat çekici güncellemelerle ve güçlü performans özellikleriyle donatıldı.

ELEKTRİKLİ TOYOTA C-HR TASARIMIYLA GÖZ DOLDURUYOR

Yeni Toyota C-HR, Türkiye'de satılan hibrit versiyona benzese de LED tasarımları güncellenmiş ön farlar ve bagajı tamamen kaplayan bir arka ışık barı gibi makyajlı dokunuşlar içeriyor.

İç tasarımda ise daha geriye alınan gösterge paneli, 14 inçlik büyük bilgi-eğlence ekranı ve iki telefon için kablosuz şarj pedine sahip geniş bir orta konsol bulunuyor.

YENİ C-HR ÇİFT MOTORLU ELEKTRİKLİ SİSTEM

2026 model olarak tanıtılan yeni Toyota C-HR, toplam 338 HP güç üreten bir çift elektrik motoru ve buna entegre 74,7 kWh kapasiteli bir batarya takımıyla geliyor.

Tamamen elektrikli bu crossover, 465 kilometre menzil sunarken, 0'dan 100 km/s hıza sadece 5 saniyede ulaşıyor.

ABD FİYATI HENÜZ NETLİK KAZANMADI

Toyota, ABD'de gerçekleştirdiği etkinlikte 2026 model C-HR'ın fiyatına ve kesin çıkış tarihine ilişkin bir açıklama yapmadı; ayrıca bu elektrikli otomobilin ABD pazarına özel olup olmayacağı da şimdilik bilinmiyor.