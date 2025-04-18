2026 model Volvo S90 tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri

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Ürettiği dayanıklı ve güvenli otomobillerle adından sıkça söz ettiren Volvo, dünya çapında sevilen sedan modeli S90'ı yeniledi.

2026 model olarak tanıtılan Volvo S90, markanın yeni tasarım anlayışını yansıtarak göz kamaştırıyor.

YENİ TASARIM DİLİ VE ETKİLEYİCİ DETAYLAR

2026 model Volvo S90, markanın diğer modellerinde de gördüğümüz yeni nesil tasarım dilini taşıyor.

Hem ön hem de arka kısımda yer alan LED destekli aydınlatmalar, otomobile modern ve şık bir görünüm kazandırıyor.

Dikkat çekici bir ızgara tasarımına sahip olan Volvo S90, arka kısımda yer alan devasa boyutlu "VOLVO" yazısıyla da gücünü ve prestijini vurguluyor.

İÇ MEKANDA LÜKS VE KONFOR BİR ARADA

2026 Volvo S90'ın iç mekanı, adeta küçük bir sarayı andırıyor. Sade fakat modern bir tasarıma sahip olan konsol, sürücüye tam dijital gösterge ekranı ve 11.2 inç boyutlu bilgi-eğlence ekranı sunuyor.

HİBRİT GÜÇ VE PERFORMANS

Volvo'nun yaptığı açıklamaya göre, 2026 model S90, hibrit motor yapısına sahip olacak.

Şirket, hibrit sistemle ilgili detayları henüz paylaşmasa da bu sistemin lüks sedanın 80 kilometreye kadar elektrikli menzil sunmasını sağlayacağı belirtiliyor.

TÜRKİYE VE AVRUPA PAZARLARINDA SATIŞA SUNULMAYACAK

Volvo, 2026 model S90'ın Avrupa ve ABD'de satışa sunulmayacağını, sadece Çin ve bazı büyük Asya pazarlarında satışta olacağını duyurdu. Bu karar, bazı otomobil tutkunları tarafından üzüntüyle karşılanabilir.