2026 Renault Clio ilk kez Münih'te sergilenecek

Otomotiv devi Renault, Avrupa'nın en çok satan otomobili ünvanını elinde bulunduran efsanevi modeli Clio'yu baştan aşağı yeniliyor.

Altıncı nesil Renault Clio'nun ilk kez Münih Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkacağı ve markanın en kapsamlı yeniliklerinden biri olacağı belirtildi.

AVRUPA'DA SADECE HİBRİT MOTORLA SATILACAK

Yeni modelle ilgili en radikal karar motor seçeneklerinde alındı; yeni Renault Clio Avrupa'da artık sadece hibrit motorla satılacak ve tamamen benzinli seçenekler ürün gamından kaldırılacak.

Bu stratejinin arkasında, Avrupa Birliği'nin giderek sıkılaşan emisyon hedefleri yatıyor.

TASARIM TAMAMEN YENİLENİYOR

Altıncı nesil Clio, mevcut modelin bir evrimi olmak yerine tamamen yeni bir otomobil olacak ve daha belirgin bir ön burun yapısı gibi dikkat çekici tasarım değişiklikleri getirecek.

Araç, maliyetleri düşürmek amacıyla mevcut CMF-B platformunun geliştirilmiş bir versiyonunu kullanmaya devam edecek.