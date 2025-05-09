2026 Toyota Corolla Cross tanıtıldı: İşte özellikleri

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Toyota, popüler crossover modeli Corolla Cross'u 2026 model yılı için bir dizi yenilikle güncelledi.

Markanın giriş seviyesi crossover'ı olarak konumlanan araç, ön yüzünde yapılan tasarım değişiklikleri, benzinli ve hibrit versiyonlar için farklılaşan detaylar ve iç mekanda yapılan teknolojik iyileştirmelerle dikkat çekiyor.

2026 Toyota Corolla Cross Hibrit versiyonu, artık geçen yıl ilk kez tanıtılan gövde rengiyle uyumlu bir ön ızgaraya sahip olacak.

Benzinle çalışan standart Corolla Cross ise daha büyük hava girişlerine ve marka logosunun yer aldığı üstte kalın bir çubuğa sahip yeni, daha sağlam ve agresif bir ön yüze kavuşuyor.

İÇ MEKANDA TEKNOLOJİK YENİLİKLER

Makyajlı Toyota Corolla Cross'un iç mekanında da önemli değişiklikler göze çarpıyor. Araç artık yeniden tasarlanmış bir orta konsolun üzerinde konumlandırılan 10,5 inçlik daha büyük bir bilgi-eğlence ekranına sahip.

Bu ekran, donanım seviyesine bağlı olarak 7,0 inç veya 12,3 inçlik dijital gösterge panelinin yanında yer alıyor.

Toyota ayrıca iç mekandaki düğmeleri ve bağlantı portlarını yeniden konumlandırarak, vites seçicisini bardak tutuculardan daha iyi ayırarak ve bazı dik konumlu trim parçalarını kaldırarak daha ferah ve kullanıcı dostu bir kabin oluşturdu.

Bu küçük gibi görünen değişikliklerin, genel kullanım deneyiminde büyük fark yaratması bekleniyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ AYNI KALDI

Toyota, 2026 Corolla Cross modelinin kaputunun altında herhangi bir değişiklik yapmadı.

Hibrit versiyon, 2.0 litrelik dört silindirli bir motoru üç elektrik motoruyla eşleştirerek toplamda 196 beygir güç üretmeye devam ediyor ve en güçlü seçenek olmayı sürdürüyor.

Benzinle çalışan standart Corolla Cross ise yine 169 beygir güç üreten 2.0 litrelik dört silindirli bir motora ve sürekli değişken bir şanzımana (CVT) sahip olacak.

Toyota, 2026 Corolla Cross için fiyatlandırmayı henüz açıklamadı. Karşılaştırma yapmak gerekirse, ABD pazarında 2025 model yılı giriş seviyesi L donanımlı benzinli Corolla Cross 25 bin 485 dolardan, 2025 model S donanımlı Corolla Cross Hibrit ise 29 bin 845 dolardan başlayan fiyatlarla satılıyordu.

Otomobil üreticisinin, makyajlı modelin bu yılın ilerleyen dönemlerinde satışa sunulma tarihine yakın bir zamanda fiyatlandırmayı açıklaması bekleniyor.

Toyota Corolla Cross Hybrid mevcut modelinin ülkemizdeki fiyatı 2 milyon 075 bin TL'den başlıyor.

Bu yeniliklerin Toyota Corolla Cross'un Türkiye pazarındaki versiyonlarına ne zaman ve ne şekilde yansıyacağı ise henüz belli değil.