Elon Musk, Tesla'nın genel merkezini taşıma kararı aldı

Elon Musk, Tesla fabrikasının açılmasına izin verilmediği için şirketin genel merkezini Kaliforniya'dan taşıyacağını duyurdu.

Daha önce ABD'nin aldığı sokağa çıkma kısıtlamalarını oldukça eleştiren Elon Musk, yasağa rağmen Tesla çalışanlarını işe çağırmış ve ardından gelen tepkiler nedeniyle bu kararından vazgeçmişti.

Daha sonra ise koronavirüs nedeniyle ABD'nin uyguladığı kısıtlamaları yeniden delmeye çalışan şirket, Tesla’nın Kaliforniya'daki fabrikasını yasağa rağmen yeniden açmanın planlarını yapmıştı.

Ancak Kaliforniya eyaletinden Tesla'ya beklediği izin yine çıkmamış ve Elon Musk'ın planları suya düşmüştü.

KARARA KIZDI, GENEL MERKEZİ TAŞIYOR

Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk, Tesla fabrikasının açılmasına koronavirüs önlemleri yüzünden izin verilmediği için şirketin genel merkezini Kaliforniya eyaletinden taşıyacağını duyurdu.

Fabrikanın bulunduğu Alameda ilçesine de dava açacağını belirten Musk, fabrikanın Teksas eyaletine taşınması için girişimlerde bulunacaklarını belirtti.

Musk, Tesla’nın gelirlerinin ele alındığı bir toplantıda, “İnsanları anayasal haklarına aykırı olarak zorla evlerine hapsediyorsunuz. Yanlış ve korkunç yollarla insanların özgürlüklerini ellerinden alıyorsunuz. Bu, insanları Amerika’ya getiren ya da Amerika’yı inşa ettiği değerlere aykırı.” ifadeleirni kullanmıştı.