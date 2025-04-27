ABD, otonom araçlar için kuralları gevşetiyor

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Amerika Birleşik Devletleri'nde otonom araç teknolojilerinin gelişimini hızlandırmak amacıyla önemli bir adım atıldı.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), şirketlerin otonom araçları kamu yollarında konuşlandırmasını kolaylaştırmak için mevcut kurallarında değişiklik yapacağını bildirdi.

Bu değişiklikler, hem araçların yola çıkış süreçlerini hem de kaza raporlama gerekliliklerini kapsıyor.

Otonom araçlar yıllardır ABD'deki şehir merkezlerinde test ediliyor. Uber'in Pittsburgh'daki Volvo'ları, General Motors'un Cruise bölümünün Bay Area'daki Chevy Bolt'ları ve Waymo'nun San Francisco'daki Jaguar I-Pace filosu bu testlerin örnekleriydi.

NHTSA'nın yeni revize edilmiş kuralları ile birlikte, yakın gelecekte kamuya açık yollarda daha fazla robotaksi görmemiz muhtemel.

YERLİ ÜRETİM OTONOM ARAÇLARA MUAFİYET PROGRAMI GENİŞLETİLDİ

NHTSA tarafından yapılan en önemli değişikliklerden biri, Otomatik Araç Muafiyet Programı'nın kapsamının genişletilmesi oldu.

Daha önce sadece ithal edilen otonom araçlarla sınırlı olan bu program, artık Tesla'nın yakında piyasaya süreceği Cybercab gibi yerli olarak üretilen otonom araçları da kapsayacak.

Bu program, şirketlerin mevcut Federal Motorlu Taşıt Güvenlik Standartları'na (FMVSS) tam olarak uymayan (örneğin direksiyonu veya pedalı olmayan) araçları ABD yollarında test etmelerine ve kullanmalarına olanak tanıyor.

KAZA BİLDİRİM SÜRECİ BASİTLEŞTİRİLİYOR

NHTSA ayrıca, otonom araçlar ve gelişmiş sürücü destek sistemlerine (ADAS) sahip araçları içeren kazalara ilişkin raporlama sürecindeki "gereksiz ve tekrarlayan gereklilikleri" kaldırdığını duyurdu.

Bu değişikliklerin, otonom araç teknolojilerinin gelişimini hızlandırma ve ABD'nin bu alandaki rekabet gücünü artırma amacı taşıdığı belirtiliyor.