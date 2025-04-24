ABD'den gelen yüksek talep Toyota satışlarını uçurdu: İşte son rakamlar

Haber Merkezi

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Toyota, mart ayı satış rakamlarıyla önemli bir başarıya ulaştı.

Şirket, Japonya dışındaki pazarlarda yani yurt dışı satışlarında tarihinin en yüksek aylık seviyesini gördü.

Bu dikkat çekici performansta, özellikle ABD'de nisan ayında devreye girmesi beklenen yeni ithalat tarifeleri öncesinde Kuzey Amerika pazarında oluşan yoğun talep büyük rol oynadı.

Toyota tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, mart ayında Japonya dışındaki pazarlarda toplam 814 bin 105 adet araç satışı gerçekleştirildi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,7'lik önemli bir artışa işaret ediyor.

KUZEY AMERİKA SATIŞLARI REKORU DESTEKLEDİ

Yurt dışı satışlardaki bu rekorun arkasındaki ana itici güç Kuzey Amerika pazarı oldu. Bölgedeki satışlar, hem genel olarak güçlü seyreden talep hem de potansiyel gümrük vergileri öncesinde verilen siparişlerin etkisiyle yıllık bazda yüzde 6,8 oranında arttı.

TOYOTA'NIN KÜRESEL ÜRETİMİ DE ARTTI

Satışlardaki bu olumlu ivmeye paralel olarak Toyota'nın küresel üretim rakamları da yükseliş gösterdi. Şirket, mart ayında dünya genelindeki üretimini yıllık bazda yüzde 9,1 oranında artırarak 880 bin 476 araca ulaştırdı.

Bu artışla birlikte Toyota, üst üste üçüncü ayda da üretimini artırmış oldu.