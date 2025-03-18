AB'de geçen yıl 10,6 milyon otomobil satıldı: İşte zirvedeki markalar

AA & Ensonhaber

Avrupa otomobil pazarı, 2024 yılında hafif bir büyüme gösterse de koronavirüs salgını öncesi seviyelerin hala gerisinde kaldı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliğinin (ACEA) verilerine göre, AB otomobil pazarı, 2023 yılına kıyasla geçen yılı yüzde 0,8'lik büyüme kaydederek 10,6 milyon satışla tamamladı.

Geçen yıl İspanya'daki yüzde 7,1'lik büyüme dışında AB pazarındaki büyüme 2023'e göre düşük oldu. Fransa'da yüzde 3,2, Almanya'da yüzde 1 ve İtalya'da yüzde 0,5 düşüş yaşandı.

Genel büyümeye rağmen AB otomobil pazarının hacmi, koronavirüs salgını öncesinin yüzde 18,4 gerisinde seyrediyor.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN YAKIT TİPLERİ

AB'de benzinli otomobillerin 2024 yılında yüzde 33,3'lük pazar payıyla liderliğini korumasına rağmen 2022'deki yüzde 35,3'lük payına kıyasla düşüş yaşadığı görülüyor.

Geçen yıl dizel otomobil satışları ise 1 milyon 267 bin oldu ve bu araçların pazar payı 2023'e göre yüzde 13,6'dan yüzde 11,9'a geriledi.

AB'de hibrit otomobil satışları ise 2023'e kıyasla yüzde 20,9 artışla 3,3 milyon adede ulaştı. Böylece hibrit otomobiller, toplam otomobil pazarında yüzde 30,9'luk paya sahip oldu.

Elektrikli otomobiller 2024'te alıcılar için üçüncü en popüler tercih olmaya devam ederken, 2023'te yüzde 14,6 olan pazar payı, geçen yıl yüzde 13,6'da kaldı.

EN ÇOK SATAN MARKALAR

Marka bazlı ele alındığında geçen yıl AB'de satış lideri marka 1 milyon 371 bin 465 adetle Alman otomobil üreticisi Volkswagen oldu.

Toyota, 928 bin 767 satışla ikinci, 774 bin 925 satışla BMW üçüncü olarak kayıtlara geçti. 766 bin 510 satışla Skoda dördüncü ve 699 bin 214 adetle de Renault beşinci sırada yer aldı.

Geçen yıl Tesla'nın AB'deki satışları ise 327 bin 34 seviyesinde gerçekleşti.

Elektrikli otomobil satışlarında ise Tesla, Volkswagen ve Renault en fazla satılan markalar olarak öne çıkıyor.