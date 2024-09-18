AB'de gelecek yıl elektrikli otomobillerin payının artması bekleniyor Avrupa Taşımacılık ve Çevre Federasyonu tarafından, AB'de gelecek yıl elektrikli otomobillerin payının yüzde 24'e ulaşacağı tahmini yapıldı.

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Dünyada yatırımlarda iklim değişikliklerine karşı "sıfır emisyon" hedefi birinci sırada yer alıyor. Avrupa ise bu konuda öncülük yapıyor.

Özellikle trafikte benzin ya da motorin araçların yerine elektrikli otomobillerin sayısının artırılması amaçlanıyor.

Avrupa Taşımacılık ve Çevre Federasyonu (T&E), gelecek yıl uygun fiyatlı modellerin çıkmasıyla Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payının yüzde 24'e ulaşacağını öngördü.

Avrupa'da sürdürülebilir taşımacılık alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren Brüksel merkezli federasyon T&E, elektrikli otomobil piyasasının durumuna ilişkin çalışmasını yayınladı.

2025'TE ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN SAYISININ ARTMASI BEKLENİYOR

2025'te elektrikli otomobil satışlarında hızlı artış beklendiği belirtilen çalışmada, bunun AB iklim hedeflerini yakalamaya katkı sağlayacağı ifade edildi.

Çalışmada, bu yılın ilk yarısındaki satışlar ve tahminler baz alınarak yapılan modellemelerde elektrikli otomobillerin gelecek yıl toplam satışlardaki payının yüzde 24'e ulaşacağı öngörüldü.

AB EMİSYON AZALTMA HEDEFLERİNE YÜZDE 60 KATKI

Bazı üreticilerin satışlardaki durgunluk nedeniyle AB'den karbon hedeflerini ertelemek için özel kriz maddesini başlatmasını istediği anımsatılan çalışmada, elektrikli otomobil üreticilerinin gelecek yıl sektörün AB emisyon azaltma hedeflerine yüzde 60 katkı sağlayacağı kaydedildi.

25 BİN EURONUN ALTINDA 7 YENİ ELEKTRİKLİ OTOMOBİL MODELİ

Çalışmada, emisyondaki düşüşe özellikle 2024 ve 2025'te piyasaya sürülen veya sürülecek olan 25 bin euronun altındaki 7 yeni uygun fiyatlı elektrikli otomobil modelinin katkı sağlayacağı vurgulandı.

Öte yandan, AB'de son aylarda elektrikli otomobil satışlarında bir yavaşlama olmuştu. Bu yılın ilk yarısında elektrikli otomobiller AB'de yüzde 14'lük bir pazar payı almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)