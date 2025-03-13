Alfa Romeo, Stelvio ve Giulia siparişlerini durduruyor

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Alfa Romeo, otomobil dünyasının kalbinde derin izler bırakan Stelvio ve Giulia modellerinin Quadrifoglio versiyonlarının sipariş defterini kapatma kararı aldı.

Bu karar, İtalyan üreticinin emisyon hedeflerine ulaşma çabası ve yeni nesil modellere geçiş sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Özellikle performans tutkunları için üzücü olan bu gelişme, Alfa Romeo'nun gelecekteki stratejileri hakkında da önemli ipuçları sunuyor.

QUADRIFOGLIO EFSANESİNE VEDA

Alfa Romeo bayilerine gönderilen bilgilere göre, Giulia Quadrifoglio için son sipariş tarihi 31 Mart iken, Stelvio Quadrifoglio için bu tarih 30 Nisan olarak belirlendi.

Dolayısıyla, 1 Mayıs'tan itibaren bu güçlü ve ikonik modellerin siparişi verilemeyecek. Ayrıca, 31 Mayıs'ta 280 bg'lik 2.0 benzinli motorun da üretimden kalkmasıyla birlikte, model gamında benzinli bir seçenek kalmayacak.

Bu durum, Alfa Romeo'nun elektrikli ve hibrit geleceğe doğru attığı önemli bir adım olarak görülüyor.

YENİ NESİL STELVIO VE GIULIA YOLDA

Ancak, Alfa Romeo hayranlarının umutsuzluğa kapılmasına gerek yok. Şirket, Giulia ve Stelvio modellerinin yeni nesillerini hazırlıyor.

Bir Alfa Romeo sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre, mevcut modellerin üretim döngüsü sona ererken, Cassino fabrikasında yeni nesil modellerin üretimine başlanacak.

2025 yılında yeni Alfa Romeo Stelvio, 2026 yılında ise yeni Alfa Romeo Giulia piyasaya sürülecek.

Her iki model de, elektrikli, hibrit ve içten yanmalı motor seçeneklerine uygun olarak geliştirilen STLA Large platformunda üretilecek.