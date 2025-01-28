Alfa Romeo, tam elektrikliye dönüş planlarını askıya aldı

Haber Merkezi

İtalyan otomobil üreticisi Alfa Romeo, Kuzey Amerika pazarında 2027 yılına kadar tamamen elektrikli araçlara geçiş planını iptal etti. Şirket, içten yanmalı motorlu araçlar üretmeye devam edeceğini açıkladı.

Alfa Romeo'nun elektrikli araç planlarını iptal etmesinin iki temel nedeni bulunuyor:

Alfa Romeo'nun Kuzey Amerika'daki satışları, beklenenin altında. Şirket, sadece elektrikli araçlar satmanın bayilerin ayakta kalmasını zorlaştıracağını düşünüyor.

Ayrıca markanın bayileri, elektrikli araç satışına ve servisine henüz hazır değil.

AVRUPA VE ÇİN'DEKİ PLANLAR DA ETKİLENEBİLİR

Alfa Romeo'nun Kuzey Amerika'daki bu kararı, Avrupa ve Çin pazarlarındaki 2027 elektrikli araç hedeflerini de etkileyebilir. Şirket, gelecekte de içten yanmalı motorlu modeller üretmeye devam edebilir.

Alfa Romeo'nun eski CEO'su Jean-Philippe Imparato, markanın sürdürülebilirliği için daha geniş bir motor yelpazesine ihtiyaç duyduğunu belirtmişti.

Bu açıklama, Alfa Romeo'nun gelecekte de içten yanmalı motorlu araçlar üretebileceği yönündeki beklentileri artırıyor.

TÜRKİYE'DEKİ DURUM

Alfa Romeo, Türkiye'de hem benzinli (Giulia ve Stelvio) hem de elektrikli ve hibrit (Junior) modeller sunuyor. Şirketin Kuzey Amerika'daki bu kararı, Türkiye'deki model yelpazesini etkileyip etkilemeyeceği henüz bilinmiyor.