Alfa Romeo Tonale, en iyi tasarım ödülünü kazandı

AA & Ensonhaber

Alfa Romeo'nun kompakt SUV modeli Tonale, uluslararası alanda adından söz ettirmeye devam ediyor.

Uluslararası tasarımları ödüllendiren kuruluş, Mejor Diseno tarafından Şili'de düzenlenen yarışmada "2025'in En İyi Tasarımı" ödülüne layık görüldü.

TONALE'NİN ÖDÜL GETİREN TASARIMI

Tonale, İtalyan tasarım mirasını modern bir şekilde yorumlamasıyla dikkat çekiyor. Jüri, Alfa Romeo'nun tarihine ait stil kodlarını yeniden yorumlayarak geleneksellik ve modernliği harmanlama yeteneği nedeniyle Tonale'yi ödülüne layık gördü.

Torino'daki Alfa Romeo Tasarım Merkezi'nin "ustalık eseri" olarak nitelendirilen Tonale, markanın tasarım dilini dünyaya tanıtmak üzere tasarlandı.

Kompakt SUV sınıfında yer alan Tonale, beş kollu jantları, teleskopik gösterge paneli, üç kollu spor direksiyon simidi ve sinüs eğrisi farlarıyla öne çıkıyor.

Giulia GT'nin formlarından esinlenen çizgiler, aracın yan kısmına karakter katarken, "8C Competizione" gibi modelleri çağrıştıran gövde tasarımındaki "GT Line" çizgisi arka farlara kadar uzanıyor.

Tonale'nin ön kısmında ise "V" şeklindeki "Trilobo" ızgara ve markanın karakteristik "Scudetto" amblemi dikkat çekiyor.

Tam LED ayarlanabilir matriksli "3+3" farlar, "SZ Zagato" ve "Proteo" konsept otomobillerini anımsatıyor.

SÜRÜCÜ ODAKLI İÇ MEKAN

Tonale'nin kabin içi, markanın yarışçı geçmişinden ilham alarak sürücü odaklı bir deneyim sunuyor.

Yolcuların konforlu bir şekilde seyahat etmeleri için ideal bir alan sağlanmış. İç mekan, teknolojiyle bağlantılı bir deneyim sunarken sportif sürüş keyfini de koruyor.