Alfa Romeo ve Maserati güçlerini birleştirdi: Özel otomobiller geliyor

Alfa Romeo ve Maserati, Stellantis çatısı altında güçlerini birleştirme kararı aldı. İki marka, sınırlı üretim özel otomobiller için "Bottegafuoriserie" adında ortak bir yapı oluşturdu.

Bu ortaklığın amacı sadece araç üretmek değil, aynı zamanda İtalyan zanaatkârlığını ve mühendisliğini yansıtan koleksiyon değerinde modeller ortaya koymak.

DÖRT ANA ALANA ODAKLANACAK

Yeni yapılanma dört alana odaklanacak. Bunlar; sınırlı üretim modeller, müşteriye özel kişiselleştirme (fuorisérie), klasik araç restorasyonu ve yarış teknolojisinin yeni modellere aktarımı olarak açıklandı.

Tüm bu çalışmalar, İtalya’nın otomotiv kalbi olan Emilia-Romagna, Lombardy ve Piedmont bölgelerinde yapılacak.

FERRARI VE BUGATTI'YE MEYDAN OKUYACAKLAR

Bottegafuoriserie’nin ilk meyveleri henüz tanıtılmamış olsa da Stellantis yöneticileri bu girişimi "duygusal bir yeniden doğuş" olarak görüyor.

Bu ortaklık sayesinde Alfa Romeo ve Maserati, kişiselleştirilmiş lüksü öne çıkaran çok sınırlı sayıda üretilecek modellerle Ferrari ve Bugatti gibi üst düzey rakiplere meydan okuyacak.