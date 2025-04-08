Alman otomotiv devlerine Çin darbesi: Porsche araçların satışı hızla düşüyor

AA

Çin'in otomotiv üretimindeki ani yükselişi, küresel rekabet dengelerini sarsarken Avrupa ve ABD pazarlarında satın alma alışkanlıklarını da önemli ölçüde değiştirdi.

Elektrikli araçlara yönelim, ekonomik dengelerdeki kaymalar ve jeopolitik ticaret gerilimleri, özellikle Alman otomotiv devlerini zora soktu.

Çinli markaların sunduğu uygun fiyatlı, teknolojik ve çevreci araçlar, geleneksel Alman markalarının hakimiyetini zedeliyor.

Ekonomik krizin hakim olduğu Almanya'da, otomotiv sektöründeki bu ani talep düşüşü durumu daha da derinleştirmeye başladı.

LÜKS MARKALAR OLUMSUZ ETKİLENDİ

Çin markalarının Alman araçlardan daha çok tercih edilemeye başlanması, lüks segmentteki araç satışlarında bile hissedilmeye başlandı.

Bu dönüşümden en çok etkilenenlerden biri de Volkswagen Grubunun prestij markası Porsche oldu.

SATIŞLAR DÜŞTÜ

Şirket, yılın ilk çeyreğinde küresel araç teslimatlarında yüzde 8’lik bir düşüş yaşandığını açıkladı.

Ocak-mart döneminde toplam teslimat sayısı 71 bin 470’e geriledi.

PORSCHE, ÇİN'DE RAĞBET GÖRMÜYOR

En sert düşüş, Çin pazarında kaydedildi.

Porsche'nin Çin'e yaptığı teslimatlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 azalarak 9 bin 471 araca düştü.

Şirket bu düşüşü, “Çin’de süregelen gergin ekonomik ortam ve değer odaklı satış stratejisi”ne bağladı.

ABD PAZARINDA YÜKSELİŞ KAYDEDİLDİ

Çin’e yapılan teslimatlar, Porsche’nin toplam küresel satışlarının yaklaşık yüzde 14’ünü oluştururken, Avrupa Birliği ile Çin arasındaki gümrük tarifesi gerilimi de satışları olumsuz etkiliyor.

Kuzey Amerika pazarı ise farklı bir tablo çizdi.

Porsche'nin bu bölgede yaptığı teslimatlar, yüzde 37 artışla 20 bin 698 araca ulaştı.

Ancak Almanya içindeki satışlar yüzde 34 düşerek 7 bin 495’e, Almanya hariç Avrupa'daki teslimatlar ise yüzde 10 azalarak 18 bin 17 araca geriledi.

MERCEDES-BENZ'DE DE SATIŞLAR DÜŞÜYOR

Öte yandan, benzer bir tablo Mercedes-Benz için de geçerli.

Şirket, dün yaptığı açıklamada, otomobil ve hafif ticari araç satışlarının yılın ilk çeyreğinde Çin ve Avrupa’daki talep düşüşü nedeniyle yüzde 7 azaldığını duyurdu.