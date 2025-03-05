Almanya’da kayıtlı araç sayısı 2024 yılında 61,1 milyon oldu

Haber Merkezi

Almanya'da araç sahipliği her geçen yıl artmaya devam ediyor. Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi'nin (KBA) açıkladığı son verilere göre, 2024 yılında Almanya yollarındaki araç sayısı 61,1 milyona ulaşarak yeni bir rekora imza attı.

Bu artışta, özellikle elektrikli araçlar ve hibrit araçlar önemli bir rol oynadı.

ALMANYA'DA ARAÇ SAYISI REKOR SEVİYEDE

Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi (KBA) tarafından açıklanan verilere göre, Almanya'da kayıtlı araç sayısı 2024 yılında 61 milyon 97 bin 943'e yükseldi.

Bu, bir önceki yıla göre yüzde 0,7'lik bir artış anlamına geliyor. 2023 yılında da araç sayısı yüzde 0,9 artarak 60 milyon 680 bin 636'ya ulaşmıştı. Almanya otomobil pazarı, istikrarlı büyümesini sürdürüyor.

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT ARAÇLARIN YÜKSELİŞİ

Almanya'da elektrikli ve hibrit araçlara olan ilgi her geçen gün artıyor. 2024 yılında hibrit araçların sayısı yüzde 22,2 artışla 3,56 milyona ulaşırken, tamamen elektrikli otomobillerin sayısı yüzde 17,2 artışla 1,65 milyona yükseldi.

Plug-in hibrit araçların sayısı da yüzde 4,9 artarak 967 bine çıktı.

VOLKSWAGEN LİDERLİĞİNİ KORUYOR

Almanya'da en çok tescil edilen marka, yüzde 20,9'luk pazar payıyla yine Volkswagen oldu. Volkswagen'i yüzde 9,6 ile Mercedes, yüzde 7,9 ile Opel ve yüzde 7 ile BMW takip etti.

İÇTEN YANMALI MOTORLARDA DÜŞÜŞ

İçten yanmalı motorlarda ise dizel yakıtın payı yüzde 2,2 azalarak yüzde 28'e, benzin yakıtın payı ise yüzde 1 gerileyerek yüzde 60,6'ya indi.

Almanya'da tescil edilen araçların ortalama yaşı 1 Ocak 2025 tarihinde 10,6 olarak kayıtlara geçti.