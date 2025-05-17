Android Auto 14.3 kullanıma sunuldu: İşte otomobillere gelen yenilikler

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Google, Android Auto'nun en son güncellemesi olan 14.3 sürümünü Play Store aracılığıyla tüm kullanıcılar için genel kullanıma sundu.

Nisan ayında beta olarak yayınlanan ve mayıs başında kararlı sürümü dağıtılmaya başlanan bu güncelleme, mevcut hataları gidermenin yanı sıra gelecekteki yeni Android Auto özellikleri için de zemin hazırlıyor.

GÜNCELLEME ŞİMDİLİK GÖRÜNÜR BİR YENİLİK GETİRMİYOR

Android Auto 14.3 güncellemesi, genellikle olduğu gibi doğrudan kullanıcıya yönelik büyük ve gözle görülür yeni özellikler içermiyor.

Google bu tür sürüm güncellemelerini öncelikle uygulamadaki hataları ve sorunları gidermek ve gelecekteki yeni özellikler için altyapı hazırlamak amacıyla kullanıyor.

YENİ ÖZELLİKLER İÇİN ALTYAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Bu özel sürümle birlikte, Google'ın Android Auto için birleştirilmiş iklim kontrolleri ve açık tema gibi yeni özellikler üzerindeki çalışmalarının ilerlediği anlaşılıyor.

Bu özellikler henüz aktif olmasa da arayüzlerinin son güncellemeyle birlikte hazır hale getirildiği ve perde arkasında beklediği belirtiliyor.

ANDROID AUTO'YA YAKINDA GEMINI DESTEĞİ EKLENECEK

Android Auto için gündemdeki bir sonraki büyük yeni özellik ise Google Asistan'ın yerini alacak olan Gemini desteği olacak.

Bu geçiş bu hafta resmi olarak duyuruldu ve Google'ın yapay zeka asistanı Gemini'nin Android Auto'ya entegrasyonunun önümüzdeki birkaç ay içinde başlaması planlanıyor.