Araçlardaki gizli tehlike: Fren tozu dizel dumanından daha zararlı

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Lastik, yol ve fren aşınması sonucu oluşan toz, özellikle şehirlerde hava kirliliğinin önemli bir kaynağı haline geldi. Bu tozların içindeki fren tozu, akciğer sağlığı için ciddi riskler taşıyor.

YENİ ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI

Yeni yapılan bir araştırmada, fren tozunun akciğer hücreleri üzerindeki etkisi, dizel egzoz dumanıyla karşılaştırıldı.

Sonuçlar, fren tozunun daha zararlı olduğunu ortaya koydu. Kanser, astım ve KOAH gibi hastalıklarla bağlantılı olan fren tozu, akciğer hücrelerinde daha fazla hasara neden oluyor.

BAKIR İÇERİĞİ

Fren tozunun yüksek bakır içeriği, bu olumsuz etkilerin ana nedeni olarak görülüyor. Araştırmacılar, bakırın akciğer hücrelerine nüfuz ederek hasara yol açtığını tespit etti.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DA RİSKLİ

Elektrikli araçlar (EV), egzoz emisyonu üretmese de fren tozu üretmeye devam ediyor. Hatta, EV'lerin daha ağır olması nedeniyle daha fazla fren tozu üretebileceği belirtiliyor.

EURO 7 EMİSYON STANDARTLARI

Kasım 2026'da yürürlüğe girecek olan Euro 7 emisyon standartları, fren tozu emisyonlarına da sınırlamalar getirecek. Bu, yeni fren malzemeleri ve toz tutma mekanizmaları geliştirilmesini teşvik edebilir.