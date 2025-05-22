Artık sadece elektrikli: Yenilenen Nissan Micra tanıtıldı

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Japon otomotiv üreticisi Nissan, zorlu mali süreçlerden geçtiği ve yeniden yapılanma planları yaptığı bir dönemde, Avrupa pazarı için özel bir modelle geri dönüş sinyali verdi.

İki yıllık bir aradan sonra kıtaya dönecek olan ikonik Micra, bu kez tamamen elektrikli bir kimlikle ve temelini Renault 5'ten alan bir altyapıyla yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni Nissan Micra, Renault tarafından üretilecek olmasına rağmen, özgün tasarım detaylarıyla kardeş modelinden ayrışacak.

YENİ MICRA RENAULT 5'TEN İLHAM ALSA DA ÖZGÜN TASARIM ÇİZGİLERİ TAŞIYOR

Rozet tasarımlı yeni Micra, Nissan versiyonunu donör araç Renault 5'ten ayırt etmek için dairesel ışıklarla yeniden tasarlanmış ön ve arka uçlara sahip.

Profilde kemer çizgisinin altında geniş bir girinti bulunurken, C sütunlarına gizlenmiş arka kapı kolları korunmuş ve kapıların alt kısmındaki ekstra plastik kaplama ona biraz Renault 4 havası katıyor.

Küçük bir araç olmasına rağmen, 18 inç alaşım jantlar kullanan Micra'nın kabini ise büyük ölçüde Fransız muadilinden alınmış ve çift 10.1 inçlik ekranlar ile 48 renkli ortam aydınlatması sunuyor.

ELEKTRİKLİ MICRA İKİ FARKLI BATARYA VE GÜÇ SEÇENEĞİ SUNACAK

Nissan, yeni Micra'yı 40 kWh ve 52 kWh olmak üzere iki batarya seçeneğiyle sunmayı planlıyor.

Temel paket 121 beygir güç ve 310 kilometre menzil sağlarken, daha büyük bataryalı versiyon ise 148 beygir güç ve 408 kilometre menzil sunuyor; iki konfigürasyon arasında dikkate değer bir ağırlık farkı da bulunuyor.

Nissan, yeni Micra'yı Renault'un Douai fabrikasında üretime başlayarak bu yılın sonuna kadar Avrupa genelinde piyasaya sürecek.

Micra, Nissan'ın Avrupa'daki tek yeni elektrikli aracı olmayacak; Juke modeli gelecek yıl elektriklenecek ve yeniden doğan Renault Twingo da 2026'da bir Nissan eşdeğeri üretecek.