Audi A6 e-tron ve Mini Cooper E, çarpışma testlerinden tam not aldı

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Euro NCAP, 2025'in ilk test turunda dikkat çekici sonuçlar elde etti. Test edilen iki elektrikli model, Audi A6 e-tron ve Mini Cooper E, güvenlik konusunda üstün performans göstererek 5 yıldız aldı.

Euro NCAP testleri, araçların yolcuları ve yayalar için ne kadar güvenli olduğunu ölçmenin yanı sıra, gelişmiş sürücü destek sistemlerini (ADAS) de değerlendiriyor.

AUDI A6 E-TRON GÜVENLİKTE ZİRVEDE

Audi A6 e-tron, testlerde yetişkin ve çocuk yolcular için yüksek düzeyde koruma sağladığını kanıtladı.

ADAS fonksiyonları açısından da oldukça başarılı olan araç, aktif güvenlik teknolojilerinden yüzde 80 puan aldı. Ancak, yoldaki diğer yol kullanıcıları için koruma konusunda geliştirilmesi gereken alanlar olduğu belirtildi.

Yetişkin Koruması: Yüzde 92

Çocuk Koruması: Yüzde 91

Yaya Koruması: Yüzde 75

ADAS Fonksiyonları: Yüzde 80

MINI COOPER E KÜÇÜK BOYUTUNA RAĞMEN GÜVENLİ

Mini Cooper E, küçük boyutuna rağmen yolcu koruma alanında son derece başarılı bir performans sergiledi. Bu sonuç, teknolojinin güvenlik alanında ne kadar hızlı ilerlediğini gösteriyor.

EURO NCAP TESTLERİ NELERİ KAPSIYOR

Euro NCAP testleri, sadece çarpışma testlerini değil, aynı zamanda:

Yayalar, bisikletliler ve motosikletliler için farklı senaryoları,

Gelişmiş sürücü destek sistemleri (ADAS),

Çarpışma önleme sistemlerini de kapsıyor.