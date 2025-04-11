Audi, ABD'deki en popüler modelini satıştan kaldırabilir

Haber Merkezi

ABD, Avrupa ve Çin arasındaki ticaret savaşları, otomotiv sektörünü derinden etkiliyor. Bu politikaların ilk sonuçları, üreticileri zor durumda bırakmaya başladı.

Jaguar Land Rover'ın ABD'ye ihracatı durdurmasının ardından, şimdi de Audi'den endişe verici haberler geliyor.

AUDI Q5'İN GELECEĞİ BELİRSİZ

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da Audi'nin ABD'deki yeni vergi politikalarından ciddi şekilde etkileneceği öngörülüyor.

Alman markanın ABD'de en çok satan modeli olan Q5, üst üste gelen vergiler nedeniyle satıştan kaldırılabilir. Zira Q5, tam üç farklı vergi kaleminin kesişim noktasında bulunuyor.

Automotive News Europe'un haberine göre, Q5 ilk olarak "ABD dışından ithal edilen otomobillere yüzde 25 ek vergi" uygulamasından etkilenecek.

Ardından, Meksika üzerinden gelen ürünlere uygulanan yüzde 25 ek vergi de Q5'in fiyatını artıracak.

Son olarak, Trump yönetiminin daha önce yürürlüğe koyduğu ticari anlaşmalar gereği uygulanan yüzde 2,5'lik bir vergi daha eklendiğinde, Q5'in ABD'ye girişinde toplamda yüzde 52,5 ek vergi uygulanacak.

Yeni Audi Q5'in giriş seviyesi versiyonunun ABD'deki mevcut satış fiyatı 45 bin 400 dolar civarında. Ancak, uygulanan yüzde 52,5'luk ek vergilerle birlikte bu fiyatın 65 bin doları aşması bekleniyor.

Bu ciddi fiyat artışı, Audi'nin Q5'i ABD pazarından çekmesine neden olabilir. Bazı kaynaklar, Audi'nin satışlara devam etme olasılığını belirtse de yüksek fiyatlar nedeniyle satışların önemli ölçüde düşeceği öngörülüyor.