Audi, elektrikli otomobillere geçiş planını ertelemek istiyor

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Audi, elektrikli araçlara geçiş planlarında önemli bir değişikliğe gidiyor. 2021 yılında 2032 yılına kadar tamamen elektrikli araç üretimine geçme hedefini açıklayan şirket, pazar koşullarının değişmesi üzerine bu hedefi yeniden değerlendirme kararı aldı.

CEO Gernot Döllner'in açıklamalarına göre, elektrikli araçlara olan talebin beklenenden daha yavaş artması ve içten yanmalı motorlu araçlara olan ilginin devam etmesi, Audi'yi stratejik bir değişikliğe zorladı.

Şirket, bu doğrultuda içten yanmalı motorlu araç üretimine bir süre daha devam etmeyi planlıyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ TALEBİNDEKİ DÜŞÜŞ VE REKABET ORTAMI

2024 yılı satış rakamları, Audi'nin elektrikli araçlara olan talebin yüzde 19,5 oranında azaldığını gösteriyor. Bu düşüş, "zorlu pazar ortamı, daha sert rekabet ve tam elektrikli araçlara yönelik genel talebin önemli ölçüde düşmesine" bağlanıyor.

Öte yandan, BMW elektrikli araç satışlarını yüzde 11,6 oranında artırarak, Audi ve Mercedes'in toplamından daha fazla elektrikli araç satmayı başardı. Bu durum, Audi'nin elektrikli araç stratejisini yeniden gözden geçirmesinde etkili oldu.

Audi, elektrikli araçlara geçiş sürecinde "esnek olmanın önemli olduğunu" vurgulayarak, içten yanmalı motorlu araç üretimine bir süre daha devam edeceğini açıkladı.

Şirket, yeni A5, Q5 ve A6 (Avant) gibi modellerle içten yanmalı motorlu araç segmentindeki varlığını güçlendirecek.

Ayrıca, yeni nesil Q3 kompakt crossover ve Q7 gibi modeller de yolda. CEO Döllner, "içten yanmalı motorların yaygınlaşmasının iş modeli üzerinde olumlu bir etkisi olacağını" kabul ediyor.