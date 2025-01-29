Audi'nin ilk elektrikli SUV modeli Q8 E-Tron yolun sonuna geldi

Haber Merkezi

Audi, ilk elektrikli SUV modeli Q8 E-Tron'un üretimini 28 Şubat 2025 tarihinde sonlandıracak.

Düşük talep ve artan maliyetler nedeniyle alınan bu karar, Audi'nin elektrikli araç stratejisinde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.

BRÜKSEL FABRİKASI KAPANIYOR

Q8 E-Tron'un üretildiği Brüksel fabrikası da 28 Şubat'ta kapılarını kapatacak. Yaklaşık 3 bin çalışana ev sahipliği yapan fabrikanın kapatılması, bölgede işsizlik sorununu artırabilir.

Audi, işten çıkarmaların sosyal etkisini azaltmak için sendikalarla görüşmelerini sürdürüyor.

SATIŞLAR BEKLENTİYİ KARŞILAMADI

Q8 E-Tron, 2018 yılında piyasaya sürülmüştü ve Audi'nin ilk tamamen elektrikli SUV modeli olma özelliğini taşıyordu.

2022 yılında makyajlanan Q8 E-Tron, yine de beklenen satış rakamlarına ulaşamadı. Jato verilerine göre, Ocak-Mayıs 2024 döneminde sadece 10 bin adet Q8 E-Tron satıldı.

VOLKSWAGEN GRUBU KEMER SIKIYOR

Audi'nin bu kararı, Volkswagen Grubu'nun genel olarak kemer sıkma politikasının bir parçası olarak görülüyor.

Volkswagen, önümüzdeki 3 yıl içinde 35 bin çalışanı işten çıkarmayı ve üretimi 734 bin adet azaltmayı planlıyor. Bu nedenle, grubun diğer markalarında da fabrika kapanmaları yaşanabilir.

Volkswagen, üretimi azalttığı fabrikalarını Çinli markalara kiralayabilir. Çinli otomobil üreticileri, Avrupa'da üretim yapmak ve pazar paylarını artırmak için bu fırsatı değerlendirmek istiyor.