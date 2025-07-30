Audi'den geri adım: Finansal beklentileri düşürdü

Volkswagen Grubu'nun premium markası Audi, 2025 yılı sonuna ilişkin finansal beklentilerini düşürdüğünü duyurdu.

Şirket, bu kararın arkasında ABD'de uygulanan yüksek ithalat vergileri ve yeniden yapılanma maliyetlerinin yattığını belirtti.

YENİ HEDEFLER NELER

Yeni tahminlere göre Audi, daha önce 67,5-72,5 milyar euro olarak açıkladığı yıl sonu gelir hedefini 65-70 milyar euro aralığına çekti.

Şirketin faaliyet kârlılığı beklentisi de yüzde 7-9 aralığından yüzde 5-7'ye düşürüldü.

TİCARET SAVAŞLARI ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Bu revizyon, ABD ile Avrupa arasındaki ticaret gerilimlerinin otomotiv devleri üzerindeki somut etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Audi yetkilileri, kısa süre önce varılan yeni ticaret anlaşmasının etkilerini de değerlendirmeye devam ettiklerini ifade etti.