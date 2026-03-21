Audi’nin yeni spor otomobili beklenenden erken geliyor

Alman otomobil devi Audi, yıllık konferansında yaptığı açıklamalarla yeni nesil stratejilerini ve model takvimini paylaştı.

Marka, 2027 yılında seri üretimine başlanacak olan yeni iki kapılı spor modelini duyurarak otomobil tutkunlarını heyecanlandırdı.

ÜRETİM TARİHİ ÖNE ÇEKİLDİ

Daha önce 2028 yılına kadar beklenen Concept C modelinin üretimi, alınan kararla birlikte 2027 yılına revize edildi.

Bu yeni model, ikonik R8 modelinin üretildiği Böllinger Höfe tesislerinde banttan inecek.

TARGA TAVANLI ELEKTRİKLİ DÖNEMİ

Yeni spor otomobil, Audi tarihinin ilk targa tavanlı modeli olma özelliğini taşıyacak ve tamamen elektrikli bir altyapıyla sunulacak.

İçten yanmalı motor seçeneklerini devre dışı bırakan marka, bu modelde performansı odak noktasına alıyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE TASARIM

Araçta arkadan itişli tek motor veya Quattro çift motor seçeneklerinin yer alması planlanırken, ağırlığın 1.690 kg civarında olması bekleniyor.

Modelin iç mekanında ise ekran bağımlılığını azaltan ve fiziksel kontrollere odaklanan yeni bir tasarım dili benimsenecek.

Audi CEO'su Gernot Döllner, yeni model için düşük beş haneli satış rakamlarını hedeflediklerini kamuoyuna açıkladı.

Fiyatlandırmanın ise eski TT modelinden daha yüksek, R8 modelinden ise daha ulaşılabilir seviyede olması öngörülüyor.