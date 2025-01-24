Avrupa Birliği, elektrikli araçlara olan talebi artırmak için markalara destek verecek

Haber Merkezi

Avrupa'daki otomotiv endüstrisi, Çinli şirketlerin rekabeti ve artan maliyetler nedeniyle zor günler geçiriyor.

Birçok otomotiv şirketi, işten çıkarmalar ve fabrika kapanmaları gibi önlemler almak zorunda kalıyor.

Avrupa Komisyonu, bu duruma müdahale ederek sektörü desteklemek ve elektrikli araçlara olan talebi artırmak için yeni bir teşvik programı üzerinde çalıştığını açıkladı.

AVRUPA KOMİSYONU'NDAN AÇIKLAMA

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Teresa Ribera, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı açıklamada, yetkililerin bir teşvik programı için seçenekleri değerlendirdiğini söyledi.

ALMANYA'DAN DESTEK

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Avrupa Birliği'nin sübvansiyon programını desteklediğini açıkladı. Alman otomotiv sektörü, 2022'den bu yana en düşük seviyede ve devlet desteğine ihtiyaç duyuyor.

SATIN ALMA SÜBVANSİYONLARI

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre, birçok AB ülkesi elektrikli araçlar için teşvikler sunuyor.

Ancak, bu teşvikler ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor ve bazı ülkeler hiçbir satın alma sübvansiyonu sunmuyor.

Avrupa Birliği, elektrikli araçlara geçişi hızlandırmak ve otomotiv endüstrisini desteklemek için yeni teşvikler planlıyor. Bu teşviklerin, hem üreticilere hem de tüketicilere yönelik olması bekleniyor.