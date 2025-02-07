Avrupa Birliği, içten yanmalı motorlardan kolay vazgeçmeyecek

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Avrupa Birliği'nin 2035 yılından itibaren içten yanmalı motorlu araçların satışını yasaklama planı, yeni gelişmelerle değişebilir.

Alman Der Spiegel gazetesinin haberine göre, AB, şarj edilebilir hibrit araçların satışına 2035 sonrası da izin vererek içten yanmalı motorların kullanımına devam edebilir.

E-YAKITLAR ÖNEMLİ BİR ROL OYNAYABİLİR

Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan resmi bir belge, bu olasılığı destekliyor. Belgede, "teknolojik tarafsızlığın" önemi vurgulanıyor ve e-yakıtların 2035 sonrasında da rol oynayabileceği belirtiliyor. Bu da içten yanmalı motorların tamamen ortadan kalkmayacağı anlamına geliyor.

ŞARJ EDİLEBİLİR HİBRİTLERİN ÖNEMİ

Mercedes yetkilisi Eckart von Klaeden, karbon nötr hedefine ulaşmak için şarj edilebilir hibritler ve menzil uzatıcılar gibi teknolojilerin desteklenmesi gerektiğini savunuyor.

DAHA SIKI EMİSYON TESTLERİ

Öte yandan, 1 Ocak 2025'ten itibaren yeni Euro 6e-bis standardına uymak zorunda olacak şarj edilebilir hibrit araçlar için daha sıkı onay testleri uygulanacak.

Bu testler, beyan edilen tüketim ve emisyon değerlerinin gerçek dünya verilerine daha yakın olmasını sağlayacak.