Avrupa'da bir ilk: BYD, elektrikli araç satışlarında Tesla'yı geçti

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Elektrikli araç pazarında dengeler değişmeye devam ediyor.

JATO Dynamics'in son verilerine göre, Çinli otomobil üreticisi BYD, nisan ayında Avrupa genelinde 7 bin 231 adet tam elektrikli araç satışı gerçekleştirerek Tesla'nın önüne geçti.

Aynı dönemde Tesla ise 7 bin 165 adet satışla ikinci sıraya geriledi; bu durum sektör açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

REKABET ORTAMI HIZLA DEĞİŞİYOR

JATO Dynamics'in küresel analiz uzmanı Felipe Munoz, bu değişimin Avrupa EV manzarası için bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Munoz, "Tesla yıllardır Avrupa'daki BEV kayıtlarını domine ediyordu ve BYD'nin yükselişi rekabet ortamının ne kadar hızlı değiştiğinin bir işareti." ifadelerini kullandı.

Bu küçük fark, Avrupa'daki elektrikli araç pazarında yeni bir dönüm noktası temsil ediyor.