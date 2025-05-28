Avrupa’da en çok elektrikli otomobil satılan ülkeler belli oldu

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Elektrikli otomobil satışları dünya genelinde ve Türkiye'de hızla artmaya devam ediyor. EBS Danışmanlık tarafından derlenen ve gazeteci Emre Özpeynirci’nin paylaştığı son veriler, Türkiye'nin Avrupa pazarındaki yükselişini gözler önüne seriyor.

NİSAN AYINDA TÜRKİYE'DEN BÜYÜK BAŞARI

Nisan 2025 verilerine göre, Türkiye 13 bin 191 adetlik elektrikli otomobil satışları ile Avrupa'da Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık'ın ardından dördüncü sırada yer aldı.

Bu sonuçla Türkiye, bir önceki aya göre bir basamak yükselerek Belçika gibi önemli bir pazarı geride bıraktı.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARI REKOR ARTIŞ GÖSTERDİ

Geçen yılın nisan ayına kıyasla Türkiye'deki elektrikli otomobil satışları, yüzde 116,35 gibi büyük bir artış kaydetti.

Bu çarpıcı büyüme, Türkiye'nin elektrikli araçlara olan yoğun ilgisini ve pazarın dinamizmini açıkça ortaya koyuyor.

2025 GENELİNDE TÜRKİYE İLK BEŞTE

2025 yılının geneline bakıldığında ise Türkiye, toplam 42 bin 290 adetlik elektrikli otomobil satışları ile Avrupa'da en çok satış yapılan beşinci ülke konumunda bulunuyor.

Almanya, Birleşik Krallık, Fransa ve Belçika'nın ardından gelen Türkiye, bu alandaki iddiasını sürdürüyor.