Avrupa'da en çok Tesla satılan ülkeler belli oldu: Türkiye zirveye oynuyor

Elektrikli otomobil devi Tesla'nın Haziran 2025 dönemine ait Avrupa satış rakamları, Türkiye'nin pazardaki şaşırtıcı yükselişini gözler önüne serdi.

Açıklanan verilere göre Türkiye, Avrupa genelinde en çok Tesla satışı yapılan ikinci ülke olmayı başardı.

BİRLEŞİK KRALLIK ZİRVEDE, TÜRKİYE HEMEN ARKASINDA

Haziran ayında Avrupa genelinde 39 binden fazla Tesla aracı satılırken, listenin ilk sırasında 7 bin 719 adetle Birleşik Krallık yer aldı.

Türkiye ise 7 bin 235 adetlik satışla onu yakından takip etti ve üçüncü sıradaki Norveç'i (5 bin 641 adet) önemli bir farkla geride bıraktı.

ALMANYA GİBİ DEV PAZARLARDA SATIŞLAR DÜŞÜYOR

Tesla'nın performansı her ülkede aynı değil; örneğin Almanya'da satışlar geçen yıla göre yüzde 60 oranında azaldı.

Aynı dönemde Çinli üretici BYD'nin Almanya'daki satışlarını dörde katlaması, Tesla'nın bazı pazarlarda artan rekabetle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.