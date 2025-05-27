Avrupa'da Tesla satışları düşmeye devam ediyor

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Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa ülkelerinin nisan ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketinin otomobil satışları, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde gerilemeye devam etti.

Geçen yılın nisan ayında 11 bin 540 adet olan Tesla satışları, bu yılın aynı döneminde yüzde 52,6 düşerek 5 bin 475 adede geriledi.

TESLA'NIN PAZAR PAYI YARI YARIYA AZALDI

Tesla'nın nisanda AB'deki toplam yeni otomobil satışlarındaki payı da yüzde 1,3'ten yüzde 0,6'ya düştü.

Tesla'nın AB ülkelerinde ocak-nisan dönemindeki satışı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 46,1 azalarak 77 bin 314'ten 41 bin 677 seviyesine indi. Bu dönemde şirketin AB piyasasındaki toplam payı da yüzde 2,1'den yüzde 1,1'e düştü.

AB üyesi ülkeler, Avrupa Serbest Ticaret Birliği'ne (EFTA) üye İsviçre, Norveç ve İzlanda ile İngiltere'de ise toplam Tesla satışları nisanda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49 azalarak 7 bin 261'e, ocak-nisan döneminde de yüzde 38,8 gerileyerek 61 bin 320'ye indi.

Tesla'nın Avrupa ülkelerindeki satışları bu yılın başından bu yana geriliyor. Analistler, Musk'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlama töreninde yaptığı ve internette Nazi selamına benzetilen el hareketi, Almanya'da aşırı sağcı siyasetçilere verdiği açık destek ve İngiltere siyasetine karışması gibi tartışmalı davranışlarının Avrupalıların firmayla aralarına mesafe koymasına neden olduğunu belirtiyor.