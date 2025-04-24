Avrupa'da Tesla satışları ilk çeyrekte çakıldı

AA & Ensonhaber

Elektrikli otomobil devi Tesla için Avrupa pazarından endişe verici haberler geldi. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından açıklanan yeni otomobil tescil verileri, ABD'li üreticinin Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki satışlarında yılın ilk çeyreğinde ciddi bir gerileme yaşandığını ortaya koydu.

Verilere göre, mart ayında Tesla satışları, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 36 oranında azalarak 28 bin 463 adetten 18 bin 224 adede düştü.

Bu düşüşle birlikte markanın mart ayında AB'deki toplam yeni otomobil satışlarındaki pazar payı da yüzde 2,8'den yüzde 1,8'e geriledi.

TESLA'NIN İLK ÇEYREK AVRUPA KARNESİ ZAYIF

Yılın ilk çeyreği (ocak-mart dönemi) baz alındığında ise düşüş daha da belirginleşiyor. Tesla'nın AB ülkelerindeki ilk çeyrek satışı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45 gibi büyük bir oranda azaldı.

Geçen yılın ilk üç ayında 65 bin 774 adet Tesla satılırken, bu yılın aynı döneminde bu rakam 36 bin 167 seviyesinde kaldı.

Şirketin AB pazarındaki toplam pazar payı da ilk çeyrekte yüzde 2,4'ten yüzde 1,3'e düştü.

AVRUPA'DA ELEKTRİKLİ PAZARI BÜYÜRKEN TESLA KÜÇÜLÜYOR

Tesla satışlarındaki bu sert düşüş, Avrupa'daki genel elektrikli otomobil pazarının büyüme trendiyle tam bir tezat oluşturuyor.

ACEA verilerine göre, AB ülkelerinde ilk çeyrekte toplam elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,9 artarak 412 bin 997 adede yükseldi.

Bu artışla birlikte elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı da yüzde 15,2 seviyesine ulaştı. Pazar büyürken Tesla'nın pay kaybetmesi, markanın Avrupa'da zor bir dönemden geçtiğini gösteriyor.