Bir devrin sonu: Tesla'nın rakibi Nikola iflas etti

Haber Merkezi

Elektrikli kamyon üreticisi Nikola, iflas ettiğini duyurdu. Tesla'ya rakip olarak kurulan ve bir dönem büyük umutlar vadeden Nikola, finansal zorlukların üstesinden gelemedi.

NİKOLA'NIN YÜKSELİŞİ VE DÜŞÜŞÜ

Nikola, 2014 yılında Trevor Milton tarafından kuruldu. Hidrojen yakıt hücreli ve elektrikli kamyonlar üretmeyi hedefleyen şirket, kısa sürede yatırımcıların ilgisini çekti ve piyasa değeri milyarlarca dolara ulaştı.

Ancak, 2020 yılında şirketin sahtekarlık yaptığı iddiaları ortaya atıldı ve Trevor Milton istifa etmek zorunda kaldı. Bu olay, Nikola'nın itibarını zedeledi ve yatırımcı güvenini sarstı.

Nikola, son yıllarda finansal zorluklarla mücadele ediyordu. Şirket, yatırım bulmakta zorlanırken, ürün satışları da beklentilerin altında kaldı. Bu durum, Nikola'nın nakit sıkıntısı çekmesine ve sonunda iflas etmesine yol açtı.

TÜM VARLIKLAR SATILACAK

Nikola, borçlarını ödemek için elindeki tüm varlıkları satacak. Şirketin fabrikası, teknolojisi ve fikri mülkiyet hakları da satışa çıkarılacak.

Nikola'nın iflası, elektrikli araç sektöründeki zorlu rekabeti de gözler önüne seriyor. Tesla gibi devlerin yanı sıra Geleneksel otomobil üreticileri ve Çinli şirketler de elektrikli araç pazarında hızla büyüyor. Bu rekabet ortamında, finansal zorluklar yaşayan şirketlerin ayakta kalması zorlaşıyor.