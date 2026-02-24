BMW, 2030'a kadar 30 yeni M Serisi model tanıtacak

Alman otomotiv devi BMW, yüksek performanslı M serisi için tarihin en yoğun ürün stratejilerinden birini devreye sokuyor.

Şirket yöneticisi Frank van Meel'in açıklamalarına göre, makyajlı versiyonlar ve tamamen yeni araçlar dahil olmak üzere 30'a yakın model, yakında yollarda olacak.

ELEKTRİKLİ VE İÇTEN YANMALI MODELLER BİR ARADA

Markanın gelecek vizyonunda elektrikli araçlara geçiş hızlanırken, geleneksel içten yanmalı motorlardan da orta vadede tamamen vazgeçilmeyecek.

Bu çift yönlü strateji sayesinde, farklı kullanıcı beklentilerine hitap eden oldukça geniş bir ürün yelpazesi oluşturulacak.

YENİ İX3 M VE NEUE KLASSE DÖNEMİ

BMW'nin yeni nesil elektrikli platformu Neue Klasse, 2026 yılında tanıtılacak yeni iX3 modeliyle vitrine çıkacak.

Bu sürecin tepe noktasında ise yüksek performans sunan tamamen elektrikli bir iX3 M modelinin ürün gamına eklenmesi bekleniyor.

DÖRT MOTORLU ELEKTRİKLİ M3

Asıl büyük teknolojik sıçrama, 2027 yılında "ZA0" proje koduyla tanıtılacak dört motorlu elektrikli M3 ile gerçekleşecek.

"Heart of Joy" isimli yeni bir kontrol ünitesine sahip olacak bu yenilikçi araç, tork dağılımını son derece hassas bir şekilde yönetecek.

MEVCUT MODELLERE GÜNCELLEME

Elektrikli devrimin yanı sıra mevcut M3, M4, 5 Serisi ve M5 gibi popüler modeller de güncellenerek pazardaki rekabetçi yapılarını koruyacak.

Özellikle geleneksel motor tutkunları için sıralı altı silindirli M3 modelinin üretimi, elektrikli versiyonla eş zamanlı olarak sürdürülecek.