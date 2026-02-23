Yerli üretim Fiat Scudo yeni gövde seçeneğiyle satışta

Ticari araç kullanıcılarının beğenisini kazanan Scudo ailesi, Tofaş Fabrikası'nda üretilen yepyeni kamyonet gövde seçeneğiyle daha da genişliyor.

Kompakt kamyonet segmentindeki önemli bir boşluğu doldurmayı hedefleyen model, dayanıklı yapısıyla ticari hayata yenilikçi bir çözüm getiriyor.

MOTOR DETAYLARI

Yeni yerli üretim Scudo Kamyonet, 150 beygir gücündeki verimli Multijet 4 motoruyla kullanıcılara yüksek performans sunuyor.

Aracın 1.200 kilogramlık etkileyici istiap haddi ve fonksiyonel kasa çözümleri, farklı sektörlerin zorlu taşıma ihtiyaçlarına güvenilir bir yanıt veriyor.

FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç, Scudo ailesinin geçtiğimiz yılki başarılı performansını yeni kamyonet modeliyle devam ettirerek pazardaki güçlerini pekiştireceklerini vurguladı.

Zengin donanımıyla dikkat çeken araç, 1 milyon TL'ye sıfır faizli kredi imkanı veya nakit alımlarda 100 bin TL indirim avantajıyla alıcılarını bekliyor.

Aracın satış fiyatı ise 1 milyon 549 bin 900 TL olarak açıklandı.