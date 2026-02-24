Türkiye'de elektrikli araç şarj istasyonlarında tüketim rekoru kırıldı

EPDK'nın Ocak 2026 verilerine göre Türkiye yollarındaki elektrikli otomobil sayısı 389 bin 134'e yükseldi.

Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 96,5 oranında büyük bir artışı temsil ediyor.

ŞARJ SOKETLERİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Türkiye genelinde kurulan toplam şarj soketi sayısı, yıllık bazda yüzde 47,3 artarak 39 bin 694'e ulaştı.

Bu soketlerin 22 bin 635'i yavaş şarj noktalarından, 17 bin 59'u ise hızlı şarj birimlerinden oluşuyor.

TÜKETİMDE TÜM ZAMANLARIN REKORU

Ocak ayında şarj istasyonlarında tüketilen elektrik miktarı 60 milyon kilovatsaati aşarak tarihi bir rekor kırdı.

Bu devasa tüketimin yüzde 60'tan fazlası ise tamamen yenilenebilir enerji kullanan yeşil şarj istasyonlarından sağlandı.

LİDER FİRMALAR VE ŞEHİRLER BELLİ OLDU

Tüketim verilerine göre İstanbul, yaklaşık 19 bin megavatsaat ile ilk sırada yer alırken onu Ankara ve İzmir takip etti.

Toplam soket sayısında Zes firması liderliği alırken, hızlı şarj ve elektrik tüketimi alanlarında zirveye Trugo yerleşti.

ALTYAPIDA TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR

Araç sayısındaki hızlı artışa rağmen, şarj istasyonlarının toplam kurulu gücünün araç sayısına oranı geçen yıla göre geriledi.

Bu düşüş, altyapı büyümesinin araç artış hızına yetişemediğini ve gelecekte yoğun saatlerde bekleme sürelerinin uzayabileceğini gösteriyor.