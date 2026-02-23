Opel Corsa ve Mokka'nın 48V yarı hibrit versiyonları satışa çıktı: İşte fiyatlar

Opel, B-hatchback sınıfındaki Corsa ve B-SUV segmentindeki Mokka modellerinin yeni 48V hibrit teknolojisine sahip versiyonlarını Türkiye'de satışa çıkardı.

Bu yeni hibrit mimarisi, içten yanmalı motorlara kıyasla çok daha verimli, konforlu ve akıcı bir sürüş deneyimi vadediyor.

YÜKSEK YAKIT TASARRUFU VE YENİ NESİL MOTOR

Yeni modellerde 1.2 litrelik turbo benzinli motor, 48V lityum-iyon batarya ve entegre elektrik motoruyla desteklenerek yüksek performans ve akıcı tork dağılımı sağlıyor.

Elektrik motorunun özellikle kalkış ve hızlanma anlarında sunduğu destek sayesinde araçlar 100 kilometrede 0,8 litreye varan yakıt tasarrufu elde ediyor.

TÜRKİYE FİYATLARI

Araçlardaki yeni hibrit güç üniteleri, Opel'in elektrik motoru entegreli e-DCT6 çift kavramalı otomatik şanzımanıyla kombine ediliyor.

Hibrit Corsa modelleri 1 milyon 833 bin TL'den başlayan fiyatlarla alıcılarını beklerken, Mokka versiyonu ise 2 milyon 523 bin TL başlangıç fiyatıyla bayilerdeki yerini alıyor.