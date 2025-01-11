BMW, hiç kullanılmayan bir özelliği araçlardan kaldırıyor

Haber Merkezi

BMW, 2015 yılında 7 Serisi modellerinde tanıttığı hareket kontrolü özelliğine veda ediyor.

Yeni nesil araçlarında bu özelliği kullanmayacak olan BMW, yapay zeka tabanlı ses kontrol sisteminin daha gelişmiş ve kullanışlı olduğunu belirtiyor.

HAREKET KONTROLÜ NEDİR

Hareket kontrolü, sürücülerin el hareketleriyle çeşitli fonksiyonları kontrol etmelerini sağlayan bir özellikti.

Sesi ayarlamak, şarkı değiştirmek ve gelen aramaları cevaplamak gibi işlemler, el hareketleriyle yapılabiliyordu.

KULLANIM ORANI DÜŞÜK KALDI

BMW, hareket kontrolü özelliğinin pek popüler olmadığını ve çoğu kullanıcının bu özelliği kullanmadığını belirtti.

Ayrıca, yeni nesil yapay zeka tabanlı ses kontrol sisteminin daha gelişmiş ve kullanışlı olduğu vurgulandı.

YENİ IDrive SİSTEMİ

BMW, yaklaşan Neue Klasse araçlarında tamamen yeni bir yazılım ve donanım kullanacak.

Hem elektrikli hem de içten yanmalı motor seçenekleriyle sunulacak olan Neue Klasse araçlar, BMW'nin mevcut serisinden farklı olarak yeni temeller, güncellenmiş dış tasarım ve daha sofistike iç teknoloji sunacak.

Yeni iDrive sistemi, sütuna yayılmış bir HUD ve minimum sayıda fiziksel düğme ile minimalist bir tasarım vadediyor.

Direksiyon simidinin bile tamamen kapasitif dokunmatik olacağı belirtiliyor.